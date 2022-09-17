Требуются правки в проекте на VueJS с развертыванием на сервере. Необходимо внести изменения и предоставить отчет по каждой правке для последующего пуша на прод. Бюджет составляет 30$, сроки выполнения – 1-2 дня. Оплата по факту готовности.
Запустить телеграмм бота на Python
Приветствую
Есть уже написанный скрипт на Питоне, которые парсит по API данные с крипто бирж и находит пути для арбитража (лучшие сделки).
Задача установить его на хостинге и привязать к телеграмм боту.
Желательно нужен человек знающий питон и работу криптобирж так как в дальнейшем планируем дорабатывать его.
Кто готов взяться прошу написать контакты и цену.
Выбранный исполнитель
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