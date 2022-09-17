Запустить телеграмм бота на Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок457 просмотров

Приветствую

Есть уже написанный скрипт на Питоне, которые  парсит по API данные с крипто бирж и находит пути для арбитража (лучшие сделки).

Задача установить его на хостинге и привязать к телеграмм боту. 

Желательно нужен человек знающий питон и работу криптобирж так  как в дальнейшем планируем дорабатывать его. 

Кто готов взяться прошу написать контакты и цену. 

Python
3 года назад
Genus
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5 дней назад

Выбранный исполнитель

gipocompany
Кирилл 
21 год
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месяц назад
3 года назад
$8
1 день
Escrow
Задача выполнена. Сотрудничеством доволен. Работаем дальше.
Заказчик четко определяет задачи, всегда на связи, оплату совершает своевременно

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