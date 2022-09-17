Приветствую

Есть уже написанный скрипт на Питоне, которые парсит по API данные с крипто бирж и находит пути для арбитража (лучшие сделки).

Задача установить его на хостинге и привязать к телеграмм боту.

Желательно нужен человек знающий питон и работу криптобирж так как в дальнейшем планируем дорабатывать его.

Кто готов взяться прошу написать контакты и цену.