Необходимо разработать div class 'rekl-info' для баннера, который будет включать статичную надпись 'РЕКЛАМА' и иконку информации. При наведении на иконку должна отображаться информация о рекламодателе с некликабельной ссылкой, взятой из кода баннера. Решение должно быть реализовано на CSS без использования JavaScript, подходящее для сайта на WordPress.