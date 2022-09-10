Изменить сайт подключить платёжки и тд

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок448 просмотров

Изменить сайт, подключить платёжки и тд,   админку скину посмотри видео там подробно расписано, что надо сделать          https://bit.ly/3BdGglt

3 года назад
Rokki77
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