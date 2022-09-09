Подключить Stripe

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка378 просмотров

Необходимо подключить функциональсть страйпа

Критерии:

1. java

2. привязка карты

3. безакцептное списание

4. единоразовый платеж

5. сделать необходимые поинты для фронтенда и мобильного приложения

Java
3 года назад
gwogo
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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