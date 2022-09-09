Требуется разработать форму с использованием React и TypeScript. Подробные требования и макет доступны по указанной ссылке. Обратите внимание на детали реализации и функционал, описанный в задании.
Добавить несколько вариантов выбора дополнительные опции
На сайте Ларавел добавить несколько вариантов выбора дополнительные опции сайт про продажи и аренды недвижимости, например тип камен, тип квартира , коммунальные удобно и так далее все должно быть редактируемый из админки
Типы камень, коммунальные услуги , состояние
Хорошо также сделать городи зависимо от райони
Чтобы каждый раз не работало так что выбираешь район патом показывает соответствующий городи
Выбранный исполнитель
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