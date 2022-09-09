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Типы камень, коммунальные услуги , состояние

Хорошо также сделать городи зависимо от райони

Чтобы каждый раз не работало так что выбираешь район патом показывает соответствующий городи