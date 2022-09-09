Добавить несколько вариантов выбора дополнительные опции

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка700 просмотров

На сайте Ларавел добавить несколько вариантов выбора дополнительные опции сайт про продажи и аренды недвижимости, например тип камен, тип квартира , коммунальные удобно и так далее все должно быть редактируемый из админки

Типы камень, коммунальные услуги , состояние

Хорошо также сделать городи зависимо от райони

Чтобы каждый раз не работало так что выбираешь район патом показывает соответствующий городи

Laravel
3 года назад
alik7778
Андрей 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tun_sako
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
$30
4 дня
Escrow
Работать с Вадимом было легко и приятно Отмечу положительные качества: - Быстрый ответ на сообщения - Четкая постановка задачи - Адекватность в общении и требованиях Однозначно рекомендую Вадима в качестве заказчика и также буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

tun_sako
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
3 года назад