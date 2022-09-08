Не работает меню сайта на iOS (на Android и ПК все ок)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок351 просмотр

Необходимо восстановить работоспособность меню на iOS. На разных версиях iPhone оно не открывается. Также, при исправлении этой задачи, проверить что работает остальной JS-код (корзина товаров, поиск), но первичный вопрос - меню. Удивительно, что на Android таких проблем с тем же кодом нет. На ПК тоже все работает. Вероятно, используется кусок кода, не поддерживаемый именно на iOS.

От Вас требуется уверенное знание JavaScript и понимание различий между его отработкой в iOS и Android. Доступ к коду могу дать. По оплате договоримся, в пределах разумного.

Адрес сайта: smarttechnica.ru

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Дополняю. LambdaTest показал проблему с регулярными выражениями (которые работают, если это не iPhone). Но не факт что проблема одна.

AndroidiOSJavaScript
3 года назад
Raroom
Вадим 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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