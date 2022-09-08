Генератор sitemap.xml

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка242 просмотра

Здравствуйте!

Нужен сайт - генератор sitemap сайта для личного использования. Ну что-то типа этого https://www.mysitemapgenerator.com/ru/ . Использовал бы его .... Но у них лимиты, капчи, подписки... Не то, нужно проще:

1) Вставил ссылку

2) Указал количество страниц в карте.

3) Кнопка старт.

Кнопка скачать файл sitemap.xml

ПЫСЫ: программа не подойдет, нужно именно браузерное решение, как в примере.

3 года назад
guest_16517485069812
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Герман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
32 отзыва(-1)
3 года назад
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Веб-программирование

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