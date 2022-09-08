Здравствуйте!

Нужен сайт - генератор sitemap сайта для личного использования. Ну что-то типа этого https://www.mysitemapgenerator.com/ru/ . Использовал бы его .... Но у них лимиты, капчи, подписки... Не то, нужно проще:

1) Вставил ссылку

2) Указал количество страниц в карте.

3) Кнопка старт.

Кнопка скачать файл sitemap.xml

ПЫСЫ: программа не подойдет, нужно именно браузерное решение, как в примере.