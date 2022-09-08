Необходимо внести изменения в фронт административной панели Voyager, используя Laravel и Vue. Требуется реализовать функцию перевода контента для страницы новостей, аналогично существующей функции на странице акций. Исполнитель должен выполнить задачу в течение одного рабочего дня.
Генератор sitemap.xml
Здравствуйте!
Нужен сайт - генератор sitemap сайта для личного использования. Ну что-то типа этого https://www.mysitemapgenerator.com/ru/ . Использовал бы его .... Но у них лимиты, капчи, подписки... Не то, нужно проще:
1) Вставил ссылку
2) Указал количество страниц в карте.
3) Кнопка старт.
Кнопка скачать файл sitemap.xml
ПЫСЫ: программа не подойдет, нужно именно браузерное решение, как в примере.
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