Требуется разработчик для оптимизации ветки комментариев на jQuery. Необходимо привести код в порядок, обеспечив его чистоту и профессионализм. Пример кода прилагается для ознакомления.
Удаление вируса на сайте с CMS Wordpress
Приветствую,
на сайте с Wordpress движком проставляются адалт-ссылки. Вручную поймать их удаётся крайне редко, они мигают на разных страницах. Конечные ссылки проставляются каждый раз разные. Удалось засечь большой объем исходящих ссылок закрытых от индексации в гугл серчконсоли, так как на сайте используется плагин маскировки исходящих ссылок. Есть особенность, все вирусные ссылки проставляются с префиксом http.
Пациент, сайт финансовой тематики, обзор кредитов - https://123laen.ee/
Ссылки увидеть можно через программу ScreamingFrog.
Заявки фрилансеров
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