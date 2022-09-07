Удаление вируса на сайте с CMS Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки343 просмотра

Приветствую,

на сайте с Wordpress движком проставляются адалт-ссылки. Вручную поймать их удаётся крайне редко, они мигают на разных страницах. Конечные ссылки проставляются каждый раз разные. Удалось засечь большой объем исходящих ссылок закрытых от индексации в гугл серчконсоли, так как на сайте используется плагин маскировки исходящих ссылок. Есть особенность, все вирусные ссылки проставляются с префиксом http.

Пациент, сайт финансовой тематики, обзор кредитов - https://123laen.ee/

Ссылки увидеть можно через программу ScreamingFrog.

WordPress
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