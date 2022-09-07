Сделать валидацию формы отправки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки258 просмотров

Есть готовый лендинг.  Там есть форма отправки (см. скриншот).

Необходимо:

1) Сделать валидацию полей на js + сообщение об успешной отправке. Похожий код уже используется в другой форме на этом лендинге.

2) Соответственно, нужно сделать, чтобы данные отправлялись. Скрипт готов, нужно просто адаптировать верстку.

Хорошему спецу дел на 10 минут..

JavaScript
3 года назад
Yuriy_Sh
Юрий 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
$5
1 день
Блестящий исполнитель! Без лишних вопросов взял задание и четко сделал без лишних слов.
Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Максим
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
Дэниел
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
16 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Веб-программирование