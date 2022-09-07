Есть готовый лендинг. Там есть форма отправки (см. скриншот).

Необходимо:

1) Сделать валидацию полей на js + сообщение об успешной отправке. Похожий код уже используется в другой форме на этом лендинге.

2) Соответственно, нужно сделать, чтобы данные отправлялись. Скрипт готов, нужно просто адаптировать верстку.

Хорошему спецу дел на 10 минут..