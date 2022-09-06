Необходимо реализовать автоматическую публикацию статей с WordPress-сайта во все социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Telegram и МойМир. Ожидается предложение о методах и способах реализации данной задачи.
Настроить получение признака оплаты PayAnyWay-directual-creatium-b24
Исходные данные:
1) Сайт на creatium, связанный с directual
2) Платежная система PayAnyWay
3) Bitrix 24
Между Сайтом на creatium и bitrix 24 настроена синхронизация, когда на сайте клиент делает заказ, то в bitrix 24 создается сделка. Но при оплате заказа на сайте, признак об оплате не приходит в b24.
Так же не приходит информация о товаре из creatium в b24 в раздел «Товар», он может прийти только в пользовательское поле, как строка.
На сайте настроена связь с платежной системой PayAnyWay, но не работает некоторый функционал, мы ищем человека, который может решить именно эти проблемы:
1. Получать признак оплаты из PayAnyWay в directual
2. Получать признак оплаты из directual в creatium и в b24
3. Настроить перенос информации из creatium в раздел b24 «Товар»
К отклику прошу прикрепить предложение о цене
Заявки фрилансеров
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