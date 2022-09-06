Исходные данные:

1) Сайт на creatium, связанный с directual

2) Платежная система PayAnyWay

3) Bitrix 24

Между Сайтом на creatium и bitrix 24 настроена синхронизация, когда на сайте клиент делает заказ, то в bitrix 24 создается сделка. Но при оплате заказа на сайте, признак об оплате не приходит в b24.

Так же не приходит информация о товаре из creatium в b24 в раздел «Товар», он может прийти только в пользовательское поле, как строка.

На сайте настроена связь с платежной системой PayAnyWay, но не работает некоторый функционал, мы ищем человека, который может решить именно эти проблемы:

1. Получать признак оплаты из PayAnyWay в directual

2. Получать признак оплаты из directual в creatium и в b24

3. Настроить перенос информации из creatium в раздел b24 «Товар»

К отклику прошу прикрепить предложение о цене