Требуется увеличить скорость сайта до зеленых показателей Google Page Speed. Необходима быстрая оптимизация и решение проблем, влияющих на производительность. Задача требует профессионального подхода в веб-программировании для достижения лучших результатов.
Программист на постоянку удаленно, фуллтайм
В дружную команду ищем программиста, требования:
Уверенное знание нативного php 5.6+, ООП, знать и применять на практике MVC. Основной стек технологий: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript
Фреймворки: CodeIgniter 3+, Yii
CMS: WordPress, OpenCart, bitrix
Опыт от 2 лет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо подключить и настроить CMS к готовой верстке каталога. Требуется использование PHP (OpenCart или аналог), управление каталогом продукции с фото и описанием, а также статическими страницами и блогом. Интерфейс должен быть простым и эргономичным. Оплата по факту выполненной работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $120
Требуется внести правки на сайт, созданный с использованием Vue.js. Необходимо интегрировать API, работать с TypeScript и доработать несколько страниц. Также потребуется наладить взаимодействие с сервером. Ищем кандидатов с опытом в веб-программировании.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо скопировать сайт с возможностью кастомизации и интегрировать Stripe. Требуется настройка получения уведомлений о заказах, убрать лишние ссылки и логотипы, изменить переходы на оформление заказа, а также уникализировать верстку. Важно оставить интеграцию в режиме разработчика без модерации.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $41
Разработайте скрипт на JavaScript, который будет обрабатывать входящие звонки на номер 78003508986 и переадресовывать их на номер сотрудника +7917808****. Добавьте необходимые блоки кода для корректной работы приложения и интеграции с Voximplant.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить три задачи на Yii2: 1) устранить дублирование клиентов в фильтре на стороне менеджера; 2) обеспечить сохранение прогресса блогеров при изменении бюджета; 3) исправить переход блогеров между статусами при согласовании. Опыт работы с Yii2 и Git обязателен. Все изменения тестируются локально и затем загружаются на сервер.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $120
Требуется разработать сайт 'Онлайн карта обращений населения города', где пользователи могут отмечать проблемные места с отзывами. Мэрия должна видеть пометки на карте с возможностью открывать описание проблемы и фотографии. После решения проблемы пометки перекрашиваются в зеленый цвет. Срок выполнения - 3 суток.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется скорректировать механизм скидок на сайте, чтобы скидка применялась при добавлении различных товаров в корзину, а не только одинаковых. Это должно работать только для стелек, другие товары не учитываются. Необходима доработка существующей системы скидок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад