Программист на постоянку удаленно, фуллтайм

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки548 просмотров

В дружную команду ищем программиста, требования:

Уверенное знание нативного php 5.6+, ООП, знать и применять на практике MVC. Основной стек технологий: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript

Фреймворки: CodeIgniter 3+, Yii

CMS: WordPress, OpenCart, bitrix

Опыт от 2 лет

CodeIgniterCSSHTMLJavaScriptMySQLOpencartPHPWordPressYii
3 года назад
m4order
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Заявки фрилансеров

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