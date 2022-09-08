Необходимо скопировать сайт с возможностью кастомизации и интегрировать Stripe. Требуется настройка получения уведомлений о заказах, убрать лишние ссылки и логотипы, изменить переходы на оформление заказа, а также уникализировать верстку. Важно оставить интеграцию в режиме разработчика без модерации.
Правки сайта на vue js
Нужно внести правки на сайт. Сайт сделан при помощи vue.
Требования к кандидату:
- Умение интегрировать api
- TypeScript
- Vue
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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