Необходимо выполнить три задачи на Yii2: 1) устранить дублирование клиентов в фильтре на стороне менеджера; 2) обеспечить сохранение прогресса блогеров при изменении бюджета; 3) исправить переход блогеров между статусами при согласовании. Опыт работы с Yii2 и Git обязателен. Все изменения тестируются локально и затем загружаются на сервер.
Создание скрипта на javascript. переадресация звонка на voximplant
Создайте сценарий
Добавьте несколько блоков кода, чтобы приложение обрабатывало входящие звонки на номер 78003508986 и передавало звонок на номер сотрудника +7917808****
Заявки фрилансеров
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