Создание скрипта на javascript. переадресация звонка на voximplant

$41
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки345 просмотров

Создайте сценарий

Добавьте несколько блоков кода, чтобы приложение обрабатывало входящие звонки  на номер  78003508986 и передавало звонок на номер сотрудника +7917808**** 

JavaScript
3 года назад
baytukovs
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ираде
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Николай
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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