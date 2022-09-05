Принцип работы скрипта:

1. Автоматическая проверка наличия свободных дат для регистрации на сайте

3. После авторизации, происходит запись на подачу документов. Скрипт из файла импорта указывает информацию для импортируемых клиентов

4. Далее после указания данных, следует добавление заявителей (клиентов), заполняются паспортные данные и другая указанная информация.

5. После заполнения, происходит проверка свободной даты в файле импорта. В случае если данная дата уже не доступна, скрипт автоматически регистрирует ближайшую дату. К примеру: в файле импорта для данных клиентов указано: 20.11.2022, Если скажем данная дата не доступна, скрипт регистрирует ближайшую дату, например 21.11.2022. Но не позднее чем на 4 дня позднее либо раньше. В случае если дат на ближайшие 4 дня не оказалось, скрипт выдает сообщение и не регистрирует.

6. После успешной регистрации клиентов, отображается сообщение и предоставляется ссылка с PDF файлом (доступен после регистрации) скачанным и загруженным на сервер или облако.