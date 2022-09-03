Яндекс Маркет выгрузка отчета по API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки357 просмотров

Добрый день. Требуется выгрузить остатки на складе и отчет по платежам в гугл таблицу. Требуется что бы выгрузка обновлялась с определенный периодичностью. Что бы была возможность настроить период за который выгружаются данные.

3 года назад
Tdom
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