Ищется специалист для доработки проекта на Python/Django. Важны навыки веб-программирования. Подробное ТЗ предоставлено. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.
Не фиксировать конверсию, если она совершена менее, чем через минуту
На https://mos-radius.ru/ установлен счетчик Яндекс.Метрики через Google tag manager, он фиксирует конверсию (клик по телефону/email, копирование телефона/email, отправку формы). Нужно сделать шину между счетчиком и пользователем, чтоб не фиксировать конверсию от пользователя, если она совершена менее, чем через минуту после захода на сайт.
Предполагаю, что реальный пользователь не может принять решение о конверсии менее, чем за минуту.
То есть зашел пользователь, через 20 секунд щелкает по телефону, скрипт не передаёт её в гугл-тэг менеджер или в яндекс.метрику. Если же пользователь совершает конверсию через минуту и более - конверсия сразу передаётся.
Сам факт посещения фиксируем как обычно. А сами цели делаем как бы нечувствительными для аналитики, пока не прошла минута. Как будто юзер просто меньше минуты на сайте провел и ушел, даже если он кликал по целям. Например, записывать время захода на страницу и при клике проверять сколько прошло.
Это сделать нужно через GTM или добавив код в вордпресс.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка системы лояльности для интернет-магазина на Wordpress. Система должна делить клиентов на 4 категории и устанавливать базовые скидки на товары в зависимости от подписки. Возможность добавления специальных скидок на отдельные категории товаров на заданный срок. Рассматривается доработка плагина WP Swings или создание новой системы по согласованию.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка парсера для веб-программирования. Ожидается работа без посредников. Подробное техническое задание будет предоставлено исполнителю.Веб-программирование13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим перенос статей с одного сайта на другой на платформе WordPress. Простой импорт через плагин не удался, требуется более глубокое понимание разработки. Возможно, потребуется перенос дампа базы данных или ручное добавление данных. Ищем разработчика с опытом работы в WP для решения данной проблемы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать универсальный Telegram-бот с функциями добавления существующих ботов, управления подписками и автоматической обработки платежей. Бот должен предоставлять пользователям возможность приобретать подписки, отправлять уведомления об окончании подписки за 72 часа до срока и напоминания каждые 24 часа. Необходимо проработать функционал для удобного взаимодействия с пользователями.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $150
Требуется программист для срочной доработки самописной crm/erp на PHP и MySQL. Необходимо изучить существующий код и реализовать новый функционал на основе ТЗ. Ожидается работа на 10-15 проектных часов. Требуются навыки PHP, MySQL, HTML и немного JavaScript. Доступ к коду и конкретное описание задачи будет предоставлено после предварительного общения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется составить техническое задание для программиста на основе сайта meraton.cc. Необходимо подробно описать все функции и дизайн для успешного переноса. Важно внимательно изучить админку сайта для точного воспроизведения всех элементов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист со знанием React для внесения правок в макет. Техническое задание предоставлено в аттаче. Срок выполнения — 2 дня. Укажите цену за выполнение задачи.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем .Net Full Stack разработчика для разработки программного обеспечения в сфере онлайн образования. Возможна полная или частичная занятость. Требуются знания в веб-программировании и опыт работы в данной области.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется скопировать сайт faceless.store, сохранив его функционал. Необходимы навыки веб-программирования для выполнения данного проекта. Важно обеспечить полное соответствие оригиналу.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад