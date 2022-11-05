Не фиксировать конверсию, если она совершена менее, чем через минуту

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка294 просмотра

На https://mos-radius.ru/ установлен счетчик Яндекс.Метрики через Google tag manager, он фиксирует конверсию (клик по телефону/email, копирование телефона/email, отправку формы). Нужно сделать шину между счетчиком и пользователем, чтоб не фиксировать конверсию от пользователя, если она совершена менее, чем через минуту после захода на сайт.

Предполагаю, что реальный пользователь не может принять решение о конверсии менее, чем за минуту.

То есть зашел пользователь, через 20 секунд щелкает по телефону, скрипт не передаёт её в гугл-тэг менеджер или в яндекс.метрику. Если же пользователь совершает конверсию через минуту и более - конверсия сразу передаётся.

Сам факт посещения фиксируем как обычно. А сами цели делаем как бы нечувствительными для аналитики, пока не прошла минута. Как будто юзер просто меньше минуты на сайте провел и ушел, даже если он кликал по целям. Например, записывать время захода на страницу и при клике проверять сколько прошло.

Это сделать нужно через GTM или добавив код в вордпресс.

WordPress
3 года назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$40
1 день
Escrow
Сделано не было. Но негатива нет, просто задача специфическая - на стыке js и интернет-маркетингового инструмента GTM. Мой отзыв - нейтральный.
Сотрудничество не состоялось

Заявки фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад

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