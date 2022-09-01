Требуется разработать фильтр товаров для старого сайта на PHP + MySQL. Необходимо реализовать фильтрацию по характеристикам и вывод в пользовательскую часть. Также требуется предоставить текстовую инструкцию для дополнения характеристик. Заявки только от фрилансеров из Украины.