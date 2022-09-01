Нужен человек со знанием реакт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок464 просмотра

Необходимо сделать правки в макете

ТЗ в Аттаче

Желательно сделать за 2 дня

Пишем цену вопроса

3 года назад
alexxx81
43 года
3 года в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Пётр
 
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