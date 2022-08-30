Создать расширение для Chrome по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка390 просмотров

Создать аналогичное расширение для Chrome по образцу с некоторыми изменениями. Образец во вложении.

Также образец по ссылке >>>

https://chrome.google.com/webstore/detail/libertex-short-term-assis/dnohikaagellafbmceagpainglkcdbhp/related?hl=en-US

3 года назад
guest_16619500533978
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
47 отзывов
3 года назад

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