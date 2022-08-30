Требуется перенести сайт с платформы Wix на обычный хостинг и доработать функционал. Необходимо создать формы регистрации для пользователей и партнеров, разработать систему считывания карт с ежемесячной подпиской, а также функционал для добавления категорий и биллинга. Указан приблизительный бюджет, исполнитель должен предоставить точную цену и сроки выполнения.
Админка для магазина
Студиям просьба не беспокоить! Общая задача сделать админку для продавца на небольшом маркетплейсе
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1500Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется развернуть сайт на платформе WordPress с бекапа на хостинге Бегет. Идеально подходит для новичков. Работа простая и быстрая, вознаграждение 100 рублей и положительный отзыв.Завершен3 года назад
- $20
Необходимо устранить проблему со слайдером, использующим эффекты Swiper.js. Задача заключается в уменьшении угла наклона задних карточек в два раза. Количество слайдов может превышать 10 элементов. Решение можно реализовать в песочнице или аналогичных платформах.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необхідно підключити API TecDoc на сайт, розроблений на PHP. Завдання включає підключення каталогу запчастин, кроссів, карт товарів та пошук за VIN кодом. Досвід у реалізації подібних задач буде великим плюсом.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Необхідно вирішити проблему зі слайдером, використовуючи swiper.js. Потрібно зменшити кут нахилу карток, які знаходяться позаду або були свайпнуті, вдвічі. Кількість слайдів може перевищувати 10 елементів. Рішення можна реалізувати в пісочниці або на інших платформах.Завершен3 года назад
- $350
Требуется разработка addon для WooCommerce, позволяющего осуществлять оплату NFT товаров через платежный сервис. Необходимо интегрировать существующий модуль на WordPress, написанный на PHP, с API сервиса, реализованным на Node.js. Оплата производится после тестирования. Работа включает в себя подключение и настройку API.Закрыт3 года назад
Требуется доработка сайта на WIX: создание вопрос-ответ блога, калькулятора расчета заработка и графика для записи на собеседование. Используйте примеры для вдохновения.Закрыт3 года назад
Необходимо доработать сайт на WordPress, посвященный джип-турам, добавив функционал бронирования с предоплатой 10% и уведомлениями в Telegram. Реализация должна учитывать возможность выбора дополнительных услуг и автоматическую отправку уведомлений администратору и партнерам при успешной оплате. Рассматривается использование отдельных контактных форм для каждого маршрута.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются доработки для сайта, созданного на Битрикс24. Необходимо реализовать выпадающее меню в шапке и создать интерактивный блок с картинкой дерева. Все изображения будут предоставлены. Укажите стоимость и срок выполнения заказа.Закрыт3 года назад
Разработать парсер для 6 инструментов с сайта TradingView, который будет отслеживать индикатор RSI на 1-минутном таймфрейме. Сигналы должны отправляться в Telegram при значениях RSI 75 и выше, а также 25 и ниже. Реализовать веб-программирование для связи парсера и Telegram бота.Завершен3 года назад