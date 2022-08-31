Парсер + бот в Telegram

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Завершен4 заявки205 просмотров

надо будет парсить 6 инструментов с сайта https://ru.tradingview.com/ и присылать сигнал в телеграм пре следующих условиях:

1 используем индикатор RSI (индекс относительной силы) если индикатор показывает 75 и выше на 1 минутном таймфрейме, то нужен сигнал

2 используем индикатор RSI (индекс относительной силы) если индикатор показывает 25 и ниже на 1 минутном таймфрейме, то нужен сигнал

3 года назад
guest_16618166432729
3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Renat03
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$100
3 дня
Escrow
Добрый день! Ренат супер специалист. Выполнил работу раньше срока, все сделал как надо и даже лучше. Очень приятно с ним работать. Для следующих разроботок буду обращаться только к нему. Всем рекомендую 10+
Отличный заказчик! Действовал чётко по тз. При разнице часовых поясов связь держал постоянно. Всем рекомендую!

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Аркадий
 
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Renat03
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