Требуется WordPress разработчик для доработки шаблона. Необходим опыт работы с Woocommerce, Elementor и Booking. Ожидается качественное выполнение задач и соблюдение сроков.
Мелкие работы на ModX
Ищу исполнителя , который хорошо знает эту систему.
Надо выполнить две правки на сайте и показать мне как это делается.
Пишите свой телеграм, пришлю ТЗ.
Заявки фрилансеров
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