Мелкие работы на ModX

Требуется разработка админ панели на Django с реализацией CRUD для контента, представленного в дизайне Landing page. Также необходимо создать API для выдачи данных, согласно запросам фронтенд разработчика на Next.js. Проект не требует использования CMS, все должно быть реализовано на Python - Django. Дизайн будет предоставлен кандидатам в личном общении.