Мелкие работы на ModX

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки446 просмотров

Ищу исполнителя , который хорошо знает эту систему.

Надо выполнить две правки на сайте и показать мне как это делается.

Пишите свой телеграм, пришлю ТЗ.

MODX
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
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