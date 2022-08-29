Требуется WordPress разработчик для доработки шаблона. Необходим опыт работы с Woocommerce, Elementor и Booking. Ожидается качественное выполнение задач и соблюдение сроков.
Несколько правок на сайте ModX
Нужно провести небольшие работы ,внести правки по ТЗ, работы не много.
Кто отлично знает эту систему, оставляйте телеграм для связи,сброшу ТЗ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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