Несколько правок на сайте ModX

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки261 просмотр

Нужно провести небольшие работы ,внести правки по ТЗ, работы не много.

Кто отлично знает эту систему, оставляйте телеграм для связи,сброшу ТЗ.

MODX
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

solar777
Павел 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
$25
2 дня
Крайне безответственный тип. По ТЗ выполнил пару мелких правок, основную часть работы отказался делать и просил оплату вперёд. НЕ рекомендую с ним связываться.

Заявки фрилансеров

solar777
Павел 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Николай
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
81 отзыв
3 года назад

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