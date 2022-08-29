Доделать небольшой скрипт на Node.js

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки267 просмотров

Приветствую. Требуется доделать скрипт, который будет осуществлять отправку сообщений юзерам через АПИ ВК при наступлении определенных событий (пример: вступление в группу вк)

Данный скрипт уже работал в рамках одного из сервисов, нужно его адаптировать под отдельную работу.

Оставляйте отклики. Скину вам в ЛС код скрипта и ТЗ

Node.js
3 года назад
guest_16617141731358
3 года в сервисе
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Заявки фрилансеров

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