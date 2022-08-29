Приветствую. Требуется доделать скрипт, который будет осуществлять отправку сообщений юзерам через АПИ ВК при наступлении определенных событий (пример: вступление в группу вк)

Данный скрипт уже работал в рамках одного из сервисов, нужно его адаптировать под отдельную работу.

Оставляйте отклики. Скину вам в ЛС код скрипта и ТЗ