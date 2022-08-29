Требуется WordPress разработчик для доработки шаблона. Необходим опыт работы с Woocommerce, Elementor и Booking. Ожидается качественное выполнение задач и соблюдение сроков.
Доделать небольшой скрипт на Node.js
Приветствую. Требуется доделать скрипт, который будет осуществлять отправку сообщений юзерам через АПИ ВК при наступлении определенных событий (пример: вступление в группу вк)
Данный скрипт уже работал в рамках одного из сервисов, нужно его адаптировать под отдельную работу.
Оставляйте отклики. Скину вам в ЛС код скрипта и ТЗ
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