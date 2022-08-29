Доработка ИМ на ocStore 2.3

Необходимо завершить разработку скрипта на Node.js, который будет отправлять сообщения пользователям через API ВК при наступлении определенных событий, таких как вступление в группу. Скрипт уже работал в одном из сервисов, требуется адаптация под отдельную работу. Предоставлю исходный код и техническое задание.