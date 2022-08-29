Требуется WordPress разработчик для доработки шаблона. Необходим опыт работы с Woocommerce, Elementor и Booking. Ожидается качественное выполнение задач и соблюдение сроков.
Доработка ИМ на ocStore 2.3
Нужно доработать сайт
Правки в доке
https://docs.google.com/document/d/1qXxedY71xBKo8ifCbV6vP88FVietccjGJnRZTUznhAM/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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