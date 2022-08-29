Добрый день. Есть дизайн Landing page. Нужно реализовать CRUD данных в админ панели той информации ( контента ) который представлен в дизайне. Реализация нужна на Python - Django. Из коробки идет админ панель, мы хотим на ней и сделать.

После чего нужно сделать API для самого Landing. То есть просто сформировать выдачу данных, как скажет фронтенд разрабочтик.

Фронтенд на next.js

- Не предлагать CMS. Только Python - Django

- Дизайн буду показывать уже кандидатам при личном общении.

Спасибо!