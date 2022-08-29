Требуется WordPress разработчик для доработки шаблона. Необходим опыт работы с Woocommerce, Elementor и Booking. Ожидается качественное выполнение задач и соблюдение сроков.
Сделать админ панель на Django ( дефолтная админка из коробки )
Добрый день. Есть дизайн Landing page. Нужно реализовать CRUD данных в админ панели той информации ( контента ) который представлен в дизайне. Реализация нужна на Python - Django. Из коробки идет админ панель, мы хотим на ней и сделать.
После чего нужно сделать API для самого Landing. То есть просто сформировать выдачу данных, как скажет фронтенд разрабочтик.
Фронтенд на next.js
- Не предлагать CMS. Только Python - Django
- Дизайн буду показывать уже кандидатам при личном общении.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется доработка интернет-магазина на платформе ocStore 2.3. Задача включает внесение правок, указанных в документации. Необходимо внимательно ознакомиться с требованиями и реализовать изменения.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо завершить разработку скрипта на Node.js, который будет отправлять сообщения пользователям через API ВК при наступлении определенных событий, таких как вступление в группу. Скрипт уже работал в одном из сервисов, требуется адаптация под отдельную работу. Предоставлю исходный код и техническое задание.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка парсера для извлечения данных с указанного сайта. Основная задача — вывод собранной информации в текстовые файлы. Ожидается реализация функционала, позволяющего эффективно обрабатывать данные и сохранять их в удобном формате.Веб-программирование20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется внести правки в верстку сайта на MODX, исправив адаптивность для планшетов и мобильных устройств. Список правок доступен в Figma. Ищем опытного и ответственного специалиста для работы с кодом, который не идеален.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется установить готовый скрипт на хостинг с уже зарегистрированным доменом. В архиве предоставлены все необходимые файлы и инструкция. Задача включает настройку и запуск сайта.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется исправить функционал корзины на сайте. Необходимы навыки веб-программирования для устранения существующих ошибок и улучшения работы системы. Подробности будут обсуждены после выбора исполнителя.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать JavaScript-скрипт, который будет обрабатывать событие клика на определенном элементе веб-сайта. Все детали будут предоставлены в личной переписке. Работа требует срочного выполнения.Веб-программирование14 заявокЗакрыт3 года назад