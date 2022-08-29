Сделать админ панель на Django ( дефолтная админка из коробки )

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Закрыт13 заявок550 просмотров

Добрый день. Есть дизайн Landing page. Нужно реализовать CRUD данных в админ панели той информации ( контента ) который представлен в дизайне. Реализация нужна на Python - Django. Из коробки идет админ панель, мы хотим на ней и сделать.

После чего нужно сделать API для самого Landing. То есть просто сформировать выдачу данных, как скажет фронтенд разрабочтик.

Фронтенд на next.js

- Не предлагать CMS. Только Python - Django

- Дизайн буду показывать уже кандидатам при личном общении.

Спасибо!

DjangoNext.jsPython
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