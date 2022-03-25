valeriifilimono

Валерий valeriifilimono

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$143
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Розробка CRM/Dashboard на bubble

    Шукається фахівець з досвідом від 2 років у розробці на платформі Bubble для створення внутрішньої CRM та Dashboard. Необхідно адаптувати складний дизайн до можливостей Bubble. Вимоги: наявність документації та приклади реалізованих проектів на Bubble (мінімум 4).

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Тестирование сложного визуального лендинга и корпоративного сайт

    Ищется QA специалист для тестирования сложного визуального лендинга и корпоративного сайта. Необходимо проверить Pixel Perfect, кроссбраузерность, оптимизацию, анимации и функционал. Укажите подход к тестированию и почасовой рейт. Заявки принимаются только от украинских фрилансеров.

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать простой бот в Telegram

    Разработайте Telegram-бота, который будет управлять группой и отправлять уведомления участникам о новых ссылках. Бот должен автоматически подписывать пользователей, парсить ссылки и отслеживать, кто нажал кнопку 'Done'. Укажите сроки и примеры предыдущих работ.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать админ панель на Django ( дефолтная админка из коробки )

    Требуется разработка админ панели на Django с реализацией CRUD для контента, представленного в дизайне Landing page. Также необходимо создать API для выдачи данных, согласно запросам фронтенд разработчика на Next.js. Проект не требует использования CMS, все должно быть реализовано на Python - Django. Дизайн будет предоставлен кандидатам в личном общении.

    DjangoNext.jsPython
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Business Analyst ( Web/mobile development )

    Требуется Business Analyst с опытом 1-2 года для работы над проектами в web/mobile разработке. Задачи включают сбор и анализ требований, описание функционала и взаимодействия с интегрируемыми решениями. Условия: работа в небольшой команде, проекты для крупных компаний и стартапов США, конкурентная зарплата. Уровень английского не ниже Upper-Intermediate.

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать сайт

    Требуется разработать сайт на платформе bubble.io с функционалом 'под ключ'. Необходимо создать лэндинг, систему логина, интеграцию карт, управление членством и маркетплейс. Опыт работы с no code сервисами приветствуется.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Админ панель

    Требуется доработка админ панели на Python (Django) с добавлением новых полей и API. Ожидаемое время выполнения задачи составляет от 5 до 8 часов. Необходим опыт работы с Django и API.

    DjangoPython
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет магазин на Shopify

    Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify с интеграцией в систему на Laravel. Необходимо создать карточку товара, всплывающую корзину и процесс оформления заказа. Заказы и статусы оплат должны быть интегрированы с нашей БД. Также требуется интеграция корзины и оформления заказа в личный кабинет с использованием iframe. Дизайн уже разработан.

    LaravelShopify
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать макет на Webflow

    Требуется разработчик для создания проекта на Webflow. Необходимы навыки HTML-верстки и основы JavaScript для создания минимальных кастомных элементов и анимаций. Дизайн главной страницы прикреплен.

    JavaScriptWebflow
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интернет магазин на Shopify

    Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify с интеграцией в систему Laravel. Необходимо создать карточку товара, всплывающую корзину и процесс оформления заказа. Заказы и статусы оплат должны синхронизироваться с нашей базой данных через API. Дизайн будет адаптирован под стандартные возможности Shopify.

    LaravelShopify
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать анимацию на three.js

    Требуется разработать 3-5 анимаций на three.js. Дизайнер предоставит необходимые форматы экспорта и информацию. Примеры анимаций доступны для ознакомления. Опыт работы с three.js обязателен.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Команда для разработки Блокчейн / крипто / NFT проекта

    Компания Phenomenon ищет партнеров для долгосрочного сотрудничества в области блокчейн, крипто и NFT. Требуются услуги консультации и разработка проектов. Оплата обсуждаема, интересуют только уверенные специалисты в данной области.

    NFT
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка блокчейн

    Требуется разработка блокчейн проекта, включающего смартконтракт. Необходим опыт работы с DApp стеком: React, Solidity и IPFS. Подробности будут предоставлены после отклика.

    Solidity
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Shopify

    Необходимо добавить оплату на сайт Shopify, включая карты и интеграцию с Coinbase. Также требуется внедрить Google Analytics и внести правки по верстке. Создать три разные страницы с фиксированным пунктом меню. Ожидается дальнейшая поддержка проекта и разработка новых функций.

    Shopify
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на Wordpress

    Необходимо перенести простой сайт с устаревшего билдера на WordPress. Задача включает создание страниц в админке, настройку SEO тегов и сохранение контента в коде. Требуется вынести хедер и футер в PHP файлы и создать шаблоны под каждую страницу. Уточните сроки и стоимость выполнения заказа.

    PHPWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Протестировать сайт на Shopify

    Необходимо провести тестирование сайта, разработанного на платформе Shopify. Оцените функциональность и пользовательский опыт, выявите возможные ошибки и улучшения. Обсуждение деталей заказа уже проведено.

    Shopify
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Анимация на canvas

    Требуется разработать анимацию на canvas, которая будет реагировать на прокрутку страницы. При скролле вниз облака движутся навстречу друг другу, катер справа едет влево, а слева — вправо. При скролле вверх все элементы возвращаются в исходное положение. Ожидаются предложения по реализации и альтернативным решениям.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать интернет магазин на Shopify

    Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify с использованием дизайна из Figma. Необходимо указать сроки и стоимость проекта, а также оценку с погрешностью в 20%. Опыт работы с Shopify обязателен.

    Node.jsShopify
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Развернуть проект на next.js

    Необходимо настроить сервер для проекта на next.js, чтобы он продолжал работать после закрытия терминала. Требуется добавить команду в supervisor или настроить сервер node для устойчивой работы сайта.

    Next.jsNode.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать интернет магазин

    Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify. Дизайн будет предоставлен заказчиком, однако необходимо учитывать сложную верстку. Магазин будет аналогом сайтов joovv.com и platinumtherapylights.com с товарами 1 в 1. Укажите ориентировочную цену и сроки выполнения проекта.

    Shopify
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    4 года назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

Lemp
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$143
10 баллов
3 года назад
Сделать сайт на Wordpress
PHPWordPress
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи.
Спасибо за выполненную работу. Все было выполнено качественно и в срок.
Ответный отзыв
uiuxaudit
Дмитрий 
53 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
3 года назад
Протестировать сайт на Shopify
Shopify
ребята работают на профессиональном уровне всё чётко и без проблем: коммуникация, консультации, оплата рекомендую
Обращаемся к Дмитрию уже седьмой раз с задачей протестировать что-либо. Цена, качество - все устраивает. Будем обращаться и дальше.
Ответный отзыв
N4N
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$30
10 баллов
4 года назад
Развернуть проект на next.js
Next.jsNode.js
Была четко поставлена задача и очень приятное общение))
Алексей отчетливо понимал, что от него требуется. Сделал быстро и без вопросов. Даже наоборот, ответил на многие наши дополнительные вопросы.
Ответный отзыв
schooby1337
Владимир 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Сверстать и посадить вёрстку на CMS Wordpress
HTMLNode.jsWordPress
Четко поставлена задача. Всегда на связи, Полная оплата. 5+
Все быстро и профессионально! Очень довольны
Ответный отзыв
Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Создание логотипа для бренда часов
Благодарю за сотрудничество!)
Прекрасный лог
Ответный отзыв