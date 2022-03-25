valeriifilimono

Шукається фахівець з досвідом від 2 років у розробці на платформі Bubble для створення внутрішньої CRM та Dashboard. Необхідно адаптувати складний дизайн до можливостей Bubble. Вимоги: наявність документації та приклади реалізованих проектів на Bubble (мінімум 4).
- Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Ищется QA специалист для тестирования сложного визуального лендинга и корпоративного сайта. Необходимо проверить Pixel Perfect, кроссбраузерность, оптимизацию, анимации и функционал. Укажите подход к тестированию и почасовой рейт. Заявки принимаются только от украинских фрилансеров.Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт2 года назад
Разработайте Telegram-бота, который будет управлять группой и отправлять уведомления участникам о новых ссылках. Бот должен автоматически подписывать пользователей, парсить ссылки и отслеживать, кто нажал кнопку 'Done'. Укажите сроки и примеры предыдущих работ.Веб-программирование9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка админ панели на Django с реализацией CRUD для контента, представленного в дизайне Landing page. Также необходимо создать API для выдачи данных, согласно запросам фронтенд разработчика на Next.js. Проект не требует использования CMS, все должно быть реализовано на Python - Django. Дизайн будет предоставлен кандидатам в личном общении.Веб-программирование13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется Business Analyst с опытом 1-2 года для работы над проектами в web/mobile разработке. Задачи включают сбор и анализ требований, описание функционала и взаимодействия с интегрируемыми решениями. Условия: работа в небольшой команде, проекты для крупных компаний и стартапов США, конкурентная зарплата. Уровень английского не ниже Upper-Intermediate.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать сайт на платформе bubble.io с функционалом 'под ключ'. Необходимо создать лэндинг, систему логина, интеграцию карт, управление членством и маркетплейс. Опыт работы с no code сервисами приветствуется.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка админ панели на Python (Django) с добавлением новых полей и API. Ожидаемое время выполнения задачи составляет от 5 до 8 часов. Необходим опыт работы с Django и API.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify с интеграцией в систему на Laravel. Необходимо создать карточку товара, всплывающую корзину и процесс оформления заказа. Заказы и статусы оплат должны быть интегрированы с нашей БД. Также требуется интеграция корзины и оформления заказа в личный кабинет с использованием iframe. Дизайн уже разработан.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработчик для создания проекта на Webflow. Необходимы навыки HTML-верстки и основы JavaScript для создания минимальных кастомных элементов и анимаций. Дизайн главной страницы прикреплен.HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify с интеграцией в систему Laravel. Необходимо создать карточку товара, всплывающую корзину и процесс оформления заказа. Заказы и статусы оплат должны синхронизироваться с нашей базой данных через API. Дизайн будет адаптирован под стандартные возможности Shopify.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать 3-5 анимаций на three.js. Дизайнер предоставит необходимые форматы экспорта и информацию. Примеры анимаций доступны для ознакомления. Опыт работы с three.js обязателен.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Компания Phenomenon ищет партнеров для долгосрочного сотрудничества в области блокчейн, крипто и NFT. Требуются услуги консультации и разработка проектов. Оплата обсуждаема, интересуют только уверенные специалисты в данной области.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка блокчейн проекта, включающего смартконтракт. Необходим опыт работы с DApp стеком: React, Solidity и IPFS. Подробности будут предоставлены после отклика.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо добавить оплату на сайт Shopify, включая карты и интеграцию с Coinbase. Также требуется внедрить Google Analytics и внести правки по верстке. Создать три разные страницы с фиксированным пунктом меню. Ожидается дальнейшая поддержка проекта и разработка новых функций.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо перенести простой сайт с устаревшего билдера на WordPress. Задача включает создание страниц в админке, настройку SEO тегов и сохранение контента в коде. Требуется вынести хедер и футер в PHP файлы и создать шаблоны под каждую страницу. Уточните сроки и стоимость выполнения заказа.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо провести тестирование сайта, разработанного на платформе Shopify. Оцените функциональность и пользовательский опыт, выявите возможные ошибки и улучшения. Обсуждение деталей заказа уже проведено.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать анимацию на canvas, которая будет реагировать на прокрутку страницы. При скролле вниз облака движутся навстречу друг другу, катер справа едет влево, а слева — вправо. При скролле вверх все элементы возвращаются в исходное положение. Ожидаются предложения по реализации и альтернативным решениям.HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify с использованием дизайна из Figma. Необходимо указать сроки и стоимость проекта, а также оценку с погрешностью в 20%. Опыт работы с Shopify обязателен.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить сервер для проекта на next.js, чтобы он продолжал работать после закрытия терминала. Требуется добавить команду в supervisor или настроить сервер node для устойчивой работы сайта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработка интернет-магазина на платформе Shopify. Дизайн будет предоставлен заказчиком, однако необходимо учитывать сложную верстку. Магазин будет аналогом сайтов joovv.com и platinumtherapylights.com с товарами 1 в 1. Укажите ориентировочную цену и сроки выполнения проекта.Интернет-магазины11 заявокЗакрыт4 года назад