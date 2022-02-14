Интернет магазин на Shopify

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки626 просмотров
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Добрый день.

Разрабатываем платформу на React + Laravel ( личный кабинет + услуги + покупка одной из услуг )

В платформе можно купить всего 1 продукт. 

Было принято решение разрабатывать это на Shopify.

То есть на Shopify необходимо сделать: 

  • Карточку товара
  • Корзину всплывающую ( стандартная )
  • Оформление заказа
  • ﻿Покупка
Весь дизайн сделан под стандартные возможности Shopify, ничего лишнего.

Если будут моменты какие-то по дизайну,  то мы легко можем корректировать дизайн, чтобы упростить разработку логики на  Shopify.

Из особенностей:

  • Shopify нужен будет для мониторинга заказа и оплат. Но заказы и статусы оплат так же должны быть интегрированы с нашей БД, то есть с Laravel. У Shopify есть возможность интеграций с ним. Все, что требуется с нашей стороны будет делать Laravel разработчик. Речь об том, что клиент переходит на продукт - покупает, оплата успешная и происходит на Shopify какой-то эвент и статус оплаты летит к нам. То есть простой API запрос.
  • Корзину / Оформление заказа - хотелось бы интегрировать к нам в ЛК, то есть например средствами - ﻿https://app.wocode.com/docs/shopify-ecommerce-widget/ . То есть чтобы это было сделано на домене личного кабинета. Существует множество примеров, где корзина/оформление заказа/покупка вставлены как iframe.
Дизайн и более подробная информация уже в ЛС пожалуйста. 

Большая просьба не писать тем, что не уверен в своих силах. 

 

2 года назад
valeriifilimono
Валерий 
31 годУкраина
4 года в сервисе
Был
21 день назад
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