Интернет магазин на Shopify

Добрый день.

Разрабатываем платформу на React + Laravel ( личный кабинет + услуги + покупка одной из услуг )

В платформе можно купить всего 1 продукт.

Было принято решение разрабатывать это на Shopify.

То есть на Shopify необходимо сделать:

Карточку товара

Корзину всплывающую ( стандартная )

Оформление заказа

﻿Покупка

Весь дизайн сделан под стандартные возможности Shopify, ничего лишнего.

Если будут моменты какие-то по дизайну, то мы легко можем корректировать дизайн, чтобы упростить разработку логики на Shopify.

Из особенностей:

Shopify нужен будет для мониторинга заказа и оплат. Но заказы и статусы оплат так же должны быть интегрированы с нашей БД, то есть с Laravel. У Shopify есть возможность интеграций с ним. Все, что требуется с нашей стороны будет делать Laravel разработчик. Речь об том, что клиент переходит на продукт - покупает, оплата успешная и происходит на Shopify какой-то эвент и статус оплаты летит к нам. То есть простой API запрос.

Корзину / Оформление заказа - хотелось бы интегрировать к нам в ЛК, то есть например средствами - ﻿https://app.wocode.com/docs/shopify-ecommerce-widget/ . То есть чтобы это было сделано на домене личного кабинета. Существует множество примеров, где корзина/оформление заказа/покупка вставлены как iframe.

Дизайн и более подробная информация уже в ЛС пожалуйста.

Большая просьба не писать тем, что не уверен в своих силах.