Интернет магазин на Shopify

[url=http://instrument.recode.monster/]http://instrument точка recode точка monster/ [/url]В целом по сайту нужно: - Скорректировать работу каталога - Доверстать карточки и подключить к сайту (макет) - Скорректировать местами верстку, кнопки съезжают, тексты не помещаются и т.д. - Убрать конфликты JS, чтобы не было ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Разрабатываем платформу на React + Laravel ( личный кабинет + услуги + покупка одной из услуг )
В платформе можно купить всего 1 продукт.
Было принято решение разрабатывать это на Shopify.
То есть на Shopify необходимо сделать:
- Карточку товара
- Корзину всплывающую ( стандартная )
- Оформление заказа
- Покупка
Если будут моменты какие-то по дизайну, то мы легко можем корректировать дизайн, чтобы упростить разработку логики на Shopify.
Из особенностей:
- Shopify нужен будет для мониторинга заказа и оплат. Но заказы и статусы оплат так же должны быть интегрированы с нашей БД, то есть с Laravel. У Shopify есть возможность интеграций с ним. Все, что требуется с нашей стороны будет делать Laravel разработчик. Речь об том, что клиент переходит на продукт - покупает, оплата успешная и происходит на Shopify какой-то эвент и статус оплаты летит к нам. То есть простой API запрос.
- Корзину / Оформление заказа - хотелось бы интегрировать к нам в ЛК, то есть например средствами - https://app.wocode.com/docs/shopify-ecommerce-widget/ . То есть чтобы это было сделано на домене личного кабинета. Существует множество примеров, где корзина/оформление заказа/покупка вставлены как iframe.
Большая просьба не писать тем, что не уверен в своих силах.
- Похожие заказы
- $167Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Есть интернет-магазин на Opencart 2.3. В нем сделана всплывающая форма в шапке «Заказать консультацию», которая после отправки сообщения выдает еще одно всплывающее окно Скриншот http://prntscr.com/26vsjxu А потом просто закрывается. Нужно сделать чтобы после отправки сообщения всплывающее окно ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, уважаемые господа. Ищу мастера, который разбирается в том, чтобы оптимировать интернет магазин. Надо, чтобы я смог вам по ватсапп подсказать, что куда. В техническом задании это не смогу, возможно, словами описать. Заранее благодарен АндрейИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Нужно выполнить два задания: 1. Все названия товаров отображаются заглавными буквами. Из-за этого названия товаров занимают много место, не корректно переносятся по строкам, выглядят не эстетично и нечитабельно (см.картинку). Нужно преобразовать так: ГЕРМОМЕШОК ТРАМП,, на Гермомешок ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $500
Здравствуйте. Требуется переделать действующий небольшой интернет магазин (магазин на немецком языке) с новым дизайном + небольшие доработки. То есть запустить точно такой же, но с новым дизайном (дизайн в figma, дизайн схож с действующим) но с ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется установить на сайт виджет В корзине при выборе способа доставки должен быть вариант доставки с помощью сервиса Рокета - Экспресс доставка за 2 часа Нужно внедрить готовый виджерт на сайт Виджет считает сумму ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
- $385
Необходимо создать 6 страничный сайт (интернет магазин) с личным кабинетом для каждого покупателя. Интернет магазин должен синхронизироваться по ассортименту и цене с 1С. Также заявка заполненная в личном кабинете покупателя доложна отразиться в разделе 1С ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна правка opencart, тз прикладываюИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
Для продаж промышленного оборудования на wordPress . До 3000 тыс позиции на первое время. С возможностью рекламироваться в гуглеИнтернет-магазины13 заявокЗакрыт2 года назад
Есть такой вот функционал https://i.imgur.com/YKPQUwf.png (скрытие позиций товара - первая стрелочка это категории, вторая - товар из категории). Товар обновляется с помощью скрипта по Cron, раз в 5 минут. Есть возможность выключить категорию или ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт2 года назад