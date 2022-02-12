Интернет магазин

Есть такой вот функционал https://i.imgur.com/YKPQUwf.png (скрытие позиций товара - первая стрелочка это категории, вторая - товар из категории). Товар обновляется с помощью скрипта по Cron, раз в 5 минут. Есть возможность выключить категорию или ...