Создать интернет магазин и подключить его к API

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок1306 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Используя платформу ocStore или Wordpress (возможно другая CMS)

Сделать интернет магазин и настроить его подключение к API поставщика товара для наполнения сайта товарами.

Интеграция с платежными системами не нужна - нужны сформированные заявки на электронную почту и в админке интернет магазина.

Только безопасная сделка

Срок разработки продукта 1 неделя.

2 года назад
flint911
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад