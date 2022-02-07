Создание простенького интернет магазина

Добрый. Нужно сделать копию или собрать такой же на CMS (ссылку кину на пример) простейший интернет магазин по продажи аккаунтов. Изготовление, Консультация и т.д на всех этапах.

Описание к аккаунтам, статьи и т.д заполню сам / оформление продумал.

Вот некоторые моменты по изменениям:

1. Дизайн , логотип, баннер и т.д

2. Корзина

3. Привязать оплату крипто валютой

4. Разделы блок и фото

5. Раздел отзывы ( с модерацией и редактированием ) и авторизацией соц сетей

6. SЕО

Бюджет эконом. Нужен человек который грамотно и быстро реализует проект.

Выслушаю вами предложенные варианты реализаций.

НЕ АДЕКВАТОВ СО СВОИМИ БЕЗУМНЫМИ ЦЕНАМИ НЕ ТРАТИТЬ МОЁ ВРЕМЯ.