Установить модуль бренды для интернет-магазина на webasyst

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка622 просмотра
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Нужно установить модуль на cms webasyst 

Модуль бренды https://my-prof.ru/webasyst/installer/store/plugin/shop/brand/ 

Создать раздел бренды с возможностью создать страницы бренда https://skr.sh/sCOAGZndfxp

Настроить его вывод на главной странице вот так https://skr.sh/sCOxklbdFQY 

Вывести бренды в карточку товара https://skr.sh/sCONOJjTT3X 

2 года назад
ds-w
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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