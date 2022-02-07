Установить модуль бренды для интернет-магазина на webasyst

Здравствуйте Необходимы доработки по сайту на prestashop В качестве первой задачи нужно сделать следующее: При оформлении заказа клиенту отправляется письмо с подтверждением заказа и закрепленным файлом Нам нужно закрепить еще один файл и отправлять его вместе с подтверждением заказа