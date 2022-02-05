Натяжка макета на Битрикс

и важно, чтобы после всех работ не было ошибок после обновления модификаторов в админке и чтобы все доработки были на месте после этого Тз https://docs.google.com/document/d/1KZZ33tDrRWRvFfsQWQxlxRxcVJxFAeOThZO15NieVps/edit