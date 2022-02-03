Доработка, обновление сайта 1C-Битрикс. Рассылка

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка516 просмотров
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Дано:

Сайт под управлением: «1С-Битрикс: Управление сайтом 21.300.0 , р. Бизнес»

Прайс-лист остатков формируется на сайте в двух форматах XML и CSV

Каждый формат прайс-листа имеет свою постоянную ссылку для скачивания, доступен под логином.

Задача:

Необходимо брать существующий прайс-лист с товарами, добавлять его в письмо рассылок существующего модуля ( Рабочий стол>Сервисы>Рассылки>Список рассылок) и отправлять группе пользователей по расписанию.

Уточнения:

Возможность рассылки по времени до 3х раз в день (встроенная функция)

В группе пользователей отправка производиться на электронную почту контрагентов группы

Возможность добавления нескольких рассылок (каждый прайс-лист своей группе пользователей)Прайс-лист по ссылке для скачивания доступен зарегистрированным пользователям (группа оптовики)

Отправка происходит с одной почты и с одной темой письма для группы пользователей

2 года назад
guest_16439691382157
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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