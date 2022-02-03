Доработка, обновление сайта 1C-Битрикс. Рассылка

Добрый день необходимо взять бесплатный шаблон под тематику игр для xbox, установить на сервер. Шаблон должен быть адаптивным и быстрым для googlepage speed. Высокая скорость загрузки. Шаблон должен быть простой по типу такого сайта. Выдача товара, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
Сайт под управлением: «1С-Битрикс: Управление сайтом 21.300.0 , р. Бизнес»
Прайс-лист остатков формируется на сайте в двух форматах XML и CSV
Каждый формат прайс-листа имеет свою постоянную ссылку для скачивания, доступен под логином.
Задача:
Необходимо брать существующий прайс-лист с товарами, добавлять его в письмо рассылок существующего модуля ( Рабочий стол>Сервисы>Рассылки>Список рассылок) и отправлять группе пользователей по расписанию.
Уточнения:
Возможность рассылки по времени до 3х раз в день (встроенная функция)
В группе пользователей отправка производиться на электронную почту контрагентов группы
Возможность добавления нескольких рассылок (каждый прайс-лист своей группе пользователей)Прайс-лист по ссылке для скачивания доступен зарегистрированным пользователям (группа оптовики)
Отправка происходит с одной почты и с одной темой письма для группы пользователей
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