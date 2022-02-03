Настройка инструкций для заказов Opencart 2.0

Добрый день. Нужно доработать почти с нуля магазин на Symfony 6. Все подробности в ТЗ. Если возникнуть вопросы - пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить следующие работы:
- Настроить отправление текста инструкции в зависимости от выбора формы оплаты и галочки “перезвоните” мне.
- Добавить вывод номера заказа на странице благодарности
- При выборе оплаты картой выводить сумму к переводу на странице благодарности
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