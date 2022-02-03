Настройка инструкций для заказов Opencart 2.0

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить следующие работы:

  • Настроить отправление текста инструкции в зависимости от выбора формы оплаты и галочки “перезвоните” мне.
  • Добавить вывод номера заказа на странице благодарности
  • При выборе оплаты картой выводить сумму к переводу на странице благодарности
OpenCart
2 года назад
Paranamix
Дмитрий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад