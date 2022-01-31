Правки на Битрикс

Всем доброго времени суток. Нужно вывести данные на странице товара с модуля [b]KIT SERIES. [/b]Нужно вывести данные товаров со сменной фото и цены в карточке товара. Настройка css и js происходит через модуль. Сайт https://ceramroom.com.ua/pamesa-ceramica-at.-urbex-marengo-600x600 Сейчас эта настройка работает ...