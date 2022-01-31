Необходимо создать сайт с интернет-магазином на bitrix. Ключевые сервисы - подбор товаров через фильтр и личный кабинет с возможностью оформления заказа и историей заказов и документов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Front-end middle, который в состоянии выполнить верстку качественно, опираясь на макет и быстро. Задача: доверстать карточки товара на шаблоне Opencart, возможно с интеграцией в интернет-магазин.
https://www.figma.com/file/2n7dZbqQfuywAK6JHAvdjp/Untitled?node-id=0%3A1
- Похожие заказы
- Интернет-магазины15 заявокЗакрыт2 года назад
Простой интернет-магазина на joomla, шаблон можете подобрать сами, что нибудь современное в черно серый тонах, с красивой анимацией. Товар - стейки из мраморной говядины, по свойствам: вес, цена, дата, часть, мраморностьИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо создать копию действующего магазина. Сроки кратчайшие .Так же необходимо прикрутить к сайту платежную системуИнтернет-магазины10 заявокЗакрыт2 года назад
Действующий интернет-магазин на Opencart. Необходимо довести до ума, устранить замечания. 1. Калькулятор доставок (почта, сдек, боксбери), автоматическое создание накладных и рассылка треков. 2. Подписка на рассылку новостей и скидка на первый заказ. 3. Поле промокод. 4. Уведомление о поступлении нужного ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Требуется специалист по программированию и верстке сайта на Joomla. Работы много и вся она интересная. Сайт - коммерческий интернет-магазин (JoomShoping). Работы следующего характера: программирование компонентов и визуальная верстка страниц. Сайт с адаптивной версткой. Будем править как десктоп версию, так и ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется доработать Блог. Настроить ЧПУ раздела и размещенных статей.Интернет-магазины3 заявкиЗавершен2 года назад
Нужно создать сайт для розничных покупателей и известности бренда.Краткое описание ниже. Подробное ТЗ обсуждается с исполнителем. Пишите, присылайте портфолио!Стоимость обсуждается.Назначение сайта в 2 функциях: носить информационный характер и продавать. • Для наивысшего сервиса по консультациям, обмену, возврату, ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо перенести данные – товары, заказы, клиентыИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, задача стоит такая, есть сайт на опенкарте и у него есть ошибка внутри из-за которой не получается нормально настроить передачу данных с гугл эдс в гугл аналитику. Необходимо найти ошибку исправить. Результатом работы должно стать ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
Исправить ошибку 403 на сайте OpenCartИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад