Доработки сайта на Joomla

Требуется доработать Блог. Настроить ЧПУ раздела и размещенных статей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется специалист по программированию и верстке сайта на Joomla.
Работы много и вся она интересная.
Сайт - коммерческий интернет-магазин (JoomShoping).
Работы следующего характера: программирование компонентов и визуальная верстка страниц.
Сайт с адаптивной версткой.
Будем править как десктоп версию, так и отдельно мобильную.
Куратор проекта всегда на связи.
Вознаграждение за труд оговаривается отдельно.
Жду ваш отклик!
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