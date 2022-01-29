Нужен программист с опытом разработки интернет-магазинов.

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок907 просмотров
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Нужен программист с опытом разработки интернет-магазинов.

На сегодняшний день стоит задача реализовать бэкенд для интернет-магазина.

- Языковые версии сайта: Украинский, Русский, Английский

- Реализация подписки на новости + транзакционные письма (при совершении пользователем определенных действий)

- Нужна интеграция с 1С на сайт через API о товарах, категориях, фильтрах, характеристиках, акциях.

- Панель администратора: Laravel /Yii2

- Нужна интеграция с CRM в которую будет отправляться сформированный заказ.

По поводу CRM окончательного решения нет, здесь будут рассмотрены любые предложения, рекомендации.

Более детально в личной переписке.

2 года назад
vladimir_volkov
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад