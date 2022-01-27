Задача заключается в том чтобы на функционирующем сайте [url=https://etallon.ru/]https://etallon.ru/[/url] реализовать функцию автоопределение города по IP Техническое задание по ссылке [url=https://docs.google.com/document/d/1yImjOLcJb15d8B7eOcwlkbMpkUuKaOTir9bmvssVCPM/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1yImjOLcJb15d8B7eOcwlkbMpkUuKaOTir9bmvssVCPM/edit?usp=sharing[/url]
К существующему скрипту импора/экспорта дописать возможность загрузки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В Joomshopping встроена функция "Склад", нужно будет к существующему скрипту импора/экспорта дописать возможность загрузки/выгрузки остатков.
1/Также добавим в шаблон сайта отображение кол-ва на складе.
нужна отдельная загрузка, не будем смешивать с имеющейся, которая работает и хорошо. 1. Загрузка-1 => по артикулам добавить к имеющемуся на складе количеству
2. Загрузка-2 => по артикулам списать от имеющегося количества
3. Загрузка-3 => по артикулам заменить данные остатков на новые
2/ По поводу отображения на сайте количества.
Отображаем три градации, либо полосками |||||||||, либо кружками :
1. Зеленая => много (если остаток больше 50 шт.)
2. Желтая => достаточно (если остаток больше 20 шт., но меньше 50 шт.)
3. Красная => мало (если остаток меньше 20 штук)
3/
Товары, у которых количество = 0 и меньше, должны показываться на сайте затененные и указано "нет в наличии". Выгрузка по остаткам должна учитывать и показывать отрицательные значения, чтобы было видно, где пересортица. https://parswool.ru/katalog/pryazha_v_motkakh/lana_gatto/super_soft/
Пример затененных товаров . Полное количество товаров цифрами на сайте не отображаем, не нужно, чтобы конкуренты могли видеть весь реальный остаток.
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