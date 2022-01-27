В Joomshopping встроена функция "Склад", нужно будет к существующему скрипту импора/экспорта дописать возможность загрузки/выгрузки остатков.

1/Также добавим в шаблон сайта отображение кол-ва на складе.

нужна отдельная загрузка, не будем смешивать с имеющейся, которая работает и хорошо. 1. Загрузка-1 => по артикулам добавить к имеющемуся на складе количеству

2. Загрузка-2 => по артикулам списать от имеющегося количества

3. Загрузка-3 => по артикулам заменить данные остатков на новые

2/ По поводу отображения на сайте количества.

Отображаем три градации, либо полосками |||||||||, либо кружками :

1. Зеленая => много (если остаток больше 50 шт.)

2. Желтая => достаточно (если остаток больше 20 шт., но меньше 50 шт.)

3. Красная => мало (если остаток меньше 20 штук)

3/

Товары, у которых количество = 0 и меньше, должны показываться на сайте затененные и указано "нет в наличии". Выгрузка по остаткам должна учитывать и показывать отрицательные значения, чтобы было видно, где пересортица. https://parswool.ru/katalog/pryazha_v_motkakh/lana_gatto/super_soft/

Пример затененных товаров . Полное количество товаров цифрами на сайте не отображаем, не нужно, чтобы конкуренты могли видеть весь реальный остаток.