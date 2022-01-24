Подключить к ModX Сбербанк оплату

$25
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки605 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ModX прикрутить Сбербанк оплату. Сейчас работает от Тиньков, надо заметить на Сбербанка оплату

https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:quickstart:start

https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:cms:modx:start

MODX
2 года назад
guest_16422539645609
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработка магазина на Битрикс через REST API

    Нужна доработка рабочего сайта на Битрикс для предоставления REST API отдельному фронтенду: данные товаров, категорий, отправка-получение корзины, информация от служб доставки и оплата должны работать через REST API. Также потребуется добавление\настройка дополнительных полей товаров и прочие ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно установить API Conversions

    Доброго времени суток. Есть интернет магазин на фреймворке Laravel 8.0. Нужно на него установить API Conversions.  Возможность получать информацию о: - покупка - корзина с добавленным - просмотр веб-сайтов - подписки по электронной почте - выписка - клиенты - реклама

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Интеграция интернет-магазина wordpress с поставщиком ASWO

    Есть интернет-магазин на wordpress. Необходимо сделать интеграцию с поставщиком ASWO для поиска по их каталогу Есть подробная документация от самого поставщика [url=https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php]https://shop.euras.com/admin/Dok/eed-doku-eng.php[/url] И есть готовая интеграция для opencart. Ее можно использовать как основу

    WordPress
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Устранить проблемы в работе магазина в ВК

    Здравствуйте, необходимо выполнить задание, описанное ниже, если справитесь хорошо, обратимся ещё и ещё! Нам нужны хорошие фрилансеры - исполнители! Работы много! Описание: у сервиса доставки суши и роллов есть онлайн магазин в Вконтакте. Раньше с ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка по наполнению Opencart

    Здравствуйте! В интернет-магазине на Opencart 2.3 добавляются товары через CSV, но есть 2 отдельные вкладки с сертификатами и документацией, которые не загружаются через модуль импорта CSV. Товары заполняются через модуль CSV Pro Import/Export, но там ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходима доработка и реализация функционала на CMS Prestashop для ин

    Необходима доработка и реализация функционала на CMS Prestashop для интернет-магазина зарубежного рынка. - Преобразование карточек товара - Настройка функционала оплаты и сервисов для интернет-магазина в CMS - Работы по фронтэнду Стэк технологий: PHP, MySQl, HTML/CSS/JS, а также навыки работы с ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Перенести сайт на опенкарт с редискрипт

    Перенести интернет магазин с категориями, товарами, настроить фильтр с посадочными страницами настроить нормальную форму заказа, корзину и личный кабинет пользователя а так же первичную сео оптимизацию и главное чтоб не было дублей

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Исправить ошибку на сайте

    $10

    На сайте перестали отображаться иконки с надписями "Нет в наличии", вернее они отображаются избирательно. Нужно найти в чем причина и исправить. Сайт на Вордпрессе

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    2 года назад