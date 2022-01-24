Подключить к ModX Сбербанк оплату

Нужна доработка рабочего сайта на Битрикс для предоставления REST API отдельному фронтенду: данные товаров, категорий, отправка-получение корзины, информация от служб доставки и оплата должны работать через REST API. Также потребуется добавление\настройка дополнительных полей товаров и прочие ...
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ModX прикрутить Сбербанк оплату. Сейчас работает от Тиньков, надо заметить на Сбербанка оплату
https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:quickstart:start
https://securepayments.sberbank.ru/wiki/doku.php/integration:cms:modx:start
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