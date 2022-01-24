Перенести сайт на опенкарт с редискрипт

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок596 просмотров
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Перенести интернет магазин с категориями, товарами, настроить фильтр с посадочными страницами настроить нормальную форму заказа, корзину и личный кабинет пользователя а так же первичную сео оптимизацию и главное чтоб не было дублей

2 года назад
inoi-z
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад