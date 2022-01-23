Интернет магазин на Битриксе

Сервис курьерской доставки. Возможность заказчику не публиковать заказы вручную. Установив плагин, его заказ будет отправляться к нам автоматически. Есть скелет модуля, необходимо доработать модуль и подключить его к нашему api. Есть пример реализации задачи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
заказ.
сделать интернет магазин на готовом шаблоне Битрикс.
http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/intec.food/#tab-rating-link
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+ мобильное приложение.
также расмотрю ваши варианты с доработками шаблона.
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