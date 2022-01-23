Репликация БД

Интернет-магазиныЗакрытнет заявок1349 просмотров
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Имеются два физически разных БД (MySQL и Oracle): с одной стороны интернет-магазин, с другой - предприятие, осуществляющее услуги.

Требуется наполнение БД предприятии сразу после покупки в интернет магазине услуги.

CMS сайта интернет магазина - wordpress

Прошу желающим заняться данным вопросом сразу озвучить бюджет и срок исполнения

2 года назад
beshtokov-murat
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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