Агентство VIARDA работает на рынке интернет-маркетинга с 2014 года и специализируется на продвижении бизнеса в сети Интернет.
Лидогенерация - Запуск рекламы (контекстная, медийная, контентная, таргетированная, видео и аудио реклама) продуктов клиентов с гарантированным количеством заявок, оптимизация по цене заявки и прибыли.
К продукту относится разработка лендингов и квиз-сайтов.
Внедрение аналитики - Внедрение сквозной аналитики Roistat и интеграция с CRM, телефонией, сайтами и сервисами. Настройка отчетов.
Техническая поддержка сайтов и лендингов, базовая SEO-оптимизация.
Задача VIARDA – поиск и реализация эффективных решений для маркетинговых проектов и развития бизнеса клиентов. На какой бы ступени ни находилась ваша компания, команде агентства всегда есть, что предложить.
Мы умеем решать десятки проблем, которые помогут сэкономить деньги и привлечь новых клиентов!
VIARDA – сертифицированное агентство Яндекс, официальный представитель Mail.Ru Group в Краснодарском крае, золотой партнер 1C:Битрикс, сертифицированный партнер Roistat, Callbackhunter, CRM-систем Bitrix24 и AmoCRM, представитель НПО «Аналитика» в Краснодарском крае.
Квалификация специалистов компании в рекламном продвижении подтверждена сертификатами Яндекс, Google, Begun, myTarget.
Работая с VIARDA, нет необходимости вникать в тонкости настройки всех рекламных инструментов, вести документооборот и бухгалтерию со всеми площадками и сервисами. Вы отдаете рутинную работу профессионалам и наконец-то находите время для развития своего товара или услуги, расширения отдела продаж и компании в целом.
И главное, вы получаете партнера, который заинтересован в росте вашей прибыли не меньше, чем вы сами.
С 2020 года - работаем с ограниченным списком продуктов, в которых обладаем наибольшей экспертностью.
Портфолио
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- Баннер ЖК14 просмотров
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