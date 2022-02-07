Загрузить прайс-лист от поставщика в 1С-Битрикс и наполнить контентом

Наполнение сайтовЗавершен8 заявок985 просмотров
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Необходимо на сайте на 1С-Битрикс сопоставить Excel от поставщика с товарами на сайте:

- Если были изменены названия у поставщика, то изменить названия у товаров на сайте (4000 шт.)

- Если появились новые товары у поставщика, то добавить их на сайт (добавить только изображения: 2000 шт.)

- Товары, которые были на сайте проверить по официальным сайтам производителей и деактивировать снятые с производства (2000 шт.)

2 года назад
guest_16436172564894
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
viarda
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$100
2 дня
Все ок. Еще и скрипт для самостоятельного обновления товаров отдали. Спасибо большое
Всё четко и понятно!