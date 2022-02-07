Нужно опубликовать 10 статей на Wordpress по ремонту автомобилей. Вы должны более-менее понимать в этом. Цена за публикацию одной статьи: Более 30 картинок - 200 рублей. От 20 до 29 картинок - 150 рублей. От 10 до 19 картинок ...
Загрузить прайс-лист от поставщика в 1С-Битрикс и наполнить контентом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на сайте на 1С-Битрикс сопоставить Excel от поставщика с товарами на сайте:
- Если были изменены названия у поставщика, то изменить названия у товаров на сайте (4000 шт.)
- Если появились новые товары у поставщика, то добавить их на сайт (добавить только изображения: 2000 шт.)
- Товары, которые были на сайте проверить по официальным сайтам производителей и деактивировать снятые с производства (2000 шт.)
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