Загрузить прайс-лист от поставщика в 1С-Битрикс и наполнить контентом

Необходимо на сайте на 1С-Битрикс сопоставить Excel от поставщика с товарами на сайте:

- Если были изменены названия у поставщика, то изменить названия у товаров на сайте (4000 шт.)

- Если появились новые товары у поставщика, то добавить их на сайт (добавить только изображения: 2000 шт.)

- Товары, которые были на сайте проверить по официальным сайтам производителей и деактивировать снятые с производства (2000 шт.)