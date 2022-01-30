Заполнение каталога Wildberries с нуля

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок1070 просмотров
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Нужно заполнить каталог wildberries с нуля. 

Товаров мало, но суть в том, что у каждого товара огромное количество вариаций (размеров, цветов). Все данные имеются.

Оставляйте заявку, только если имеете опыт наполнения каталога wildberries. Предпочтение будет отдано исполнителю с более низкой ценой за выполнение. 

Также оставляйте свой телеграм для связи.

2 года назад
aivanov90
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад