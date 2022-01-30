Заполнение каталога Wildberries с нуля

Есть контент: текста, картинки и т.д. нужно перенести нЕсть контент: текста, картинки и т.д. нужно перенести на тему на Wordpress(5 страниц). Цену и сроки предлагайте. Подробности в л.с
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно заполнить каталог wildberries с нуля.
Товаров мало, но суть в том, что у каждого товара огромное количество вариаций (размеров, цветов). Все данные имеются.
Оставляйте заявку, только если имеете опыт наполнения каталога wildberries. Предпочтение будет отдано исполнителю с более низкой ценой за выполнение.
Также оставляйте свой телеграм для связи.
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