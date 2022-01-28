Нужен контент менеджер со знанием английского

Здравствуйте Нужно собрать около 3000 записей с сайта в эксель с разбивкой: имя, фамилия, телефон, имейл, полный адрес, название фирмы. Буду рад вашим предложениям цены и сроков.
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