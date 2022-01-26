Внести товары в документ

$20
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Есть фотографии товаров, нужно внести их в док документ.

Написать название, найти описание, подобрать фотографию. Есть пример заполнения 

2 года назад
guest_16433633489789
2 года в сервисе
Был
2 года назад