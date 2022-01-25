Размещение карточек товаров на маркетплейсах

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Добрый день.

Необходимо размещать карточки товаров на маркетплейсах: OZON, WB, AliExpress. Я.Маркет, Sbermegamerket + свой сайт. Информация и фото товаров есть свои или берем из сети.

Работа не разовая, а периодическая.

Оплата услуг только с юридического лица РФ, соответственно на ООО, ИП, самозанятый.

Жду ваши предложения с примерами своих работ.

2 года назад
happytoys
Дмитрий 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад