Вбить товары в магазин

Наполнение сайтовЗакрыт30 заявок1349 просмотров
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Перенос товаров со старой системы в новую

Руководство куда-что переносить дадим (короткое видео)

Количество полей для каждого товара: около 15 +-

Количество товаров: 150

От исполнителя требуется внимательность. Укажите сумму за 150 товаров и срок в проект.

2 года назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
16 часов назад
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