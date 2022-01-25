Набрать ноты в программе Sibelius или оцифровать с помощью PhotoScore

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки724 просмотра
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О проекте

Это обучающая программа для тех, кто хочет научиться играть на пианино, баяне, аккордеоне.

Мне необходимо наполнить сайт нотами в специальных форматах (PNG, MIDI, SVG). Изначальный формат - Sibelius (программа для набора нот). 

Если вам интересна эта тема - набор нот и обучение игре на муз.инструменте, - буду рад с вами сотрудничать.

Прикрепляю 2 файла:

la_valse_damelie.zip - образец .sib файла, в таком формате мне нужны ноты

comptine_dun_autre_ete.zip - ноты в формате PNG

Оцените,  сколько у вас уйдёт времени и усилий на создание .sib файла. Предложите цену.

Спасибо.

2 года назад
geniot
42 годаНидерланды
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Igor1_1
Игорь 
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$5
2 дня
UAH
Задание выполнено на отлично. Возникли проблемы с совместимостью программ, Игорь не поленился перенести данные в более раннюю версию. За что ему огромное спасибо.
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